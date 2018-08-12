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Вулверхэмптон – Эвертон – 2:2 – видео голов и обзор матча

11 августа 23:25 21 Читати українською
Вулверхэмптон – Эвертон – 2:2 – видео голов и обзор матча
Эвертон / Фото с сайта клуба

Эвертон в меньшинстве одержал ничью в матче 1-го тура АПЛ против новичка чемпионата Вулверхэмптона (2:2).

Новичок АПЛ Вулверхэмптон в 1-м туре принимал Эвертон. Уже на 17-й минуте гости открыли счет, однако уже на 40-й минуте остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Ягелка за грубый фол. Вулверхэмптон воспользовался численным преимуществом и до свистка на перерыв сумел сравнять счет.

Эвертон в меньшинстве не удержал победу над Вулверхэмптон

Во втором тайме Эвертон снова вышел вперед, благодаря второму голу Ришарлисона. На что "волки" ответили точным ударом в исполнении Рауля Хименеса. В итоге, ничья 2:2.

Чемпионат Англии 2018/19, 1 тур

Вулверхэмптон – Эвертон – 2:2

Голы: Невеш, 44, Хименес, 80 – Ришарлісон, 17, 67

Удаление: Ягелка, 41

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия1 турМолинью Стэдиум (Вулверхэмптон)

Вулверхэмптон - Эвертон: Суббота 11 августа 2018

Вулверхэмптон
Матч окончен
2 : 2
Эвертон
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Англия Видеоновости Эвертон Эвертон Вулверхэмптон Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Эвертон
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