Вукоєвіча допитали в прокуратурі – на екс-зірку Динамо наклали серйозні обмеження

Колишнього гравця київського клубу Огнєна Вукоєвіча випустили з-під варти.

Поліція відпустила екс-зірку Динамо Огнєна Вукоєвіча з-під варти після допиту, повідомляє видання Jutarnji Vesti.

Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму

Хорват провів ніч у відділку, а зранку був доставлений до приміщення муніципальної державної прокуратури в Загребі для надання свідчень. Як наслідок, селекціонеру Динамо заборонено відвідувати свій будинок в Тушканаце (один з районів Загреба – прим.) і наближатися до дружини менше, ніж на 200 метрів.

До слова, це тимчасовий захід і все залежатиме від Вукоєвіча та його сім'ї, поки їхні адвокати не подадуть клопотання про призупинення.

Нагадаємо, напередодні зіркового хорвата було заарештовано після того, як він прийшов додому в нетверезому стані і погрожував вбити дружину, а також її сестру та матір.

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