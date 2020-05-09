Вукоевича допросили в прокуратуре – на экс-звезду Динамо наложили серьезные ограничения

Бывшего игрока киевского клуба Огнена Вукоевича выпустили из-под стражи.

Полиция отпустила экс-звезду Динамо Огнена Вукоевича из-под стражи после допроса, сообщает издание Jutarnji Vesti.

Вукоевич арестован – легенда Динамо угрожал убить жену, ее сестру и маму

Хорват провел ночь в отделении, а утром был доставлен в помещение муниципальной государственной прокуратуры в Загребе для дачи показаний. Как следствие, селекционеру Динамо запрещено посещать свой дом в Тушканаце (один из районов Загреба – прим.) и приближаться к жене меньше, чем на 200 метров.

К слову, это временная мера и все будет зависеть от Вукоевича и его семьи, пока их адвокаты не подадут ходатайство о приостановке.

Напомним, накануне звездный хорват был арестован после того, как пришел домой в нетрезвом состоянии и угрожал убить жену, а также ее сестру и мать.

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