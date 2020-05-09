toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Вукоевича допросили в прокуратуре – на экс-звезду Динамо наложили серьезные ограничения

18:01 76 Читати українською
Вукоевича допросили в прокуратуре – на экс-звезду Динамо наложили серьезные ограничения
Огнен Вукоевич / Фото из открытых источников

Бывшего игрока киевского клуба Огнена Вукоевича выпустили из-под стражи.

Полиция отпустила экс-звезду Динамо Огнена Вукоевича из-под стражи после допроса, сообщает издание Jutarnji Vesti.

Вукоевич арестован – легенда Динамо угрожал убить жену, ее сестру и маму

Хорват провел ночь в отделении, а утром был доставлен в помещение муниципальной государственной прокуратуры в Загребе для дачи показаний. Как следствие, селекционеру Динамо запрещено посещать свой дом в Тушканаце (один из районов Загреба – прим.) и приближаться к жене меньше, чем на 200 метров.

К слову, это временная мера и все будет зависеть от Вукоевича и его семьи, пока их адвокаты не подадут ходатайство о приостановке.

Напомним, накануне звездный хорват был арестован после того, как пришел домой в нетрезвом состоянии и угрожал убить жену, а также ее сестру и мать.

"Нам дали чотири презервативи та вазелін": екс-президент Барси – про першу ніч у в'язниці, Неймара і кращого за Мессі

blog_ava
Вукоевич арестован – легенда Динамо угрожал убить жену, ее сестру и маму
13:47
404
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мир Огнен Вукоевич Огнен Вукоевич Хорватия Хорватия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
5
мин
Лион
21:00
Монпелье
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук