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Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму

9 травня 13:40 13000 Читать на русском
Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму
Огнєн Вукоєвіч / фото з відкритих джеерл

Колишній півзахисник Динамо Огнєн Вукоєвіч ризикує отримати серйозні проблеми із законом у рідній Хорватії.

36-річний Вукоєвіч провів ніч у поліцейському відділку. У четвер ввечері колишній хавбек Динамо прийшов додому в нетверезому стані і погрожував вбити дружину, а також її сестру та матір. Після дзвінка у поліцію хорват був заарештований, повідомляє Jutarnji Vijesti.

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"Доки кримінальне розслідування не буде завершено, ми не можемо щось коментувати", – заявили в загребській поліції. Правоохоронці провели обшук у будинку Вукоєвіча з метою встановити, чи є у нього вогнепальна зброя. Не виключено, що хорват перебуватиме за ґратами до завершення розслідування.

Нагадаємо, Вукоєвіч належав Динамо з 2008 по 2015 рік. Зараз очолює збірну Хорватії U-20 та є тренером-селекціонером київського клубу.

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Головне Хорватія Хорватія Динамо Динамо Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч
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