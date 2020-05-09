Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму

Колишній півзахисник Динамо Огнєн Вукоєвіч ризикує отримати серйозні проблеми із законом у рідній Хорватії.

36-річний Вукоєвіч провів ніч у поліцейському відділку. У четвер ввечері колишній хавбек Динамо прийшов додому в нетверезому стані і погрожував вбити дружину, а також її сестру та матір. Після дзвінка у поліцію хорват був заарештований, повідомляє Jutarnji Vijesti.

Вукоєвіч назвав найсильніше Динамо 21 століття – тоді кияни обігнали Шахтар на 15 очок

"Доки кримінальне розслідування не буде завершено, ми не можемо щось коментувати", – заявили в загребській поліції. Правоохоронці провели обшук у будинку Вукоєвіча з метою встановити, чи є у нього вогнепальна зброя. Не виключено, що хорват перебуватиме за ґратами до завершення розслідування.

Нагадаємо, Вукоєвіч належав Динамо з 2008 по 2015 рік. Зараз очолює збірну Хорватії U-20 та є тренером-селекціонером київського клубу.

"Нам дали чотири презервативи та вазелін": екс-президент Барси – про першу ніч у в'язниці, Неймара і кращого за Мессі