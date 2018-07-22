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Вукоєвіч привітав Динамо з перемогою у Суперкубку України

12:39 470 Читать на русском
Вукоєвіч привітав Динамо з перемогою у Суперкубку України
Огнєн Вукоєвіч (зліва) / Фото з соцмереж

Екс-півзахисник Динамо Огнєн Вукоєвіч привітав колишній клуб з перемогою у Суперкубку України над Шахтарем (1:0).

Селекціонер Динамо Огнєн Вукоєвіч привітав Динамо з перемогою над Шахтарем.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

"Браво, Динамо! Суперкубок-2018! Новий трофей!", – написав хорват в Інстаграм.

Нагадаємо, що після поєдинку ЧС-2018 Хорватії проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а згодом Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

Bravo Dynamo!! Supercup 2018!New Trophy!!️

Допис, поширений Ogi Vukojevic (@ogivukojevic8)

Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Шахтар - Динамо Суперкубок України Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч
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