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Вукоевич поздравил Динамо с победой в Суперкубке Украины

12:39 51 Читати українською
Вукоевич поздравил Динамо с победой в Суперкубке Украины
Огнен Вукоевич (слева) / Фото из соцсетей

Экс-полузащитник Динамо Огнен Вукоевич поздравил бывший клуб с победой в Суперкубке Украины над Шахтером (1:0).

Селекционер Динамо Огнен Вукоевич поздравил Динамо с победой над Шахтером.

Шахтер – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

"Браво, Динамо! Суперкубок-2018! Новый трофей!", – написал хорват в Инстаграм.

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а впоследствии Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

Bravo Dynamo!! Supercup 2018!New Trophy!!️

Допис, поширений Ogi Vukojevic (@ogivukojevic8)

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Огнен Вукоевич Огнен Вукоевич
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