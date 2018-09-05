Вукоєвіч повернувся до роботи у збірній Хорватії

Екс-футболіст Динамо та збірної Хорватії Огнєн Вукоєвіч повернувся до роботи у тренерському штабі збірної своєї країни.

Робота Огнєна Вукоєвіча по вивченню суперника дуже сподобалась головному тренеру збірної Хорватії Златко Далічу, тому останній вирішив покликати Вукоєвіча назад, повідомляє журналіст Андрій Шахов на своїй сторінці у Фейсбук.

Зазначається, що Суркіс відпустив хорвата у збірну, розуміючи, що це великий досвід. Вукоєвіч обіцяв бути у Києві на матчі проти Астани.

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Нагадаємо, Вукоєвіч та Віда після перемоги Хорватії над Росією у 1/4 чемпіонату світу записали відеоролик, у якому екс-гравці Динамо посвячують перемогу Україні.

Федерація футболу Хорватії звільнила Вукоєвіча за фразу "Слава Україні" після перемоги над Росією. Також хорват отримав штраф, проте не визнав своєї провини і відмовився вибачатись.