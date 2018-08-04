Вукоєвіч: Історія з ЧС-2018 вже закінчена, а срібна медаль вдома у моєї дитини

Менеджер Динамо по Балканах, країнах Центральної та Східної Європи Огнєн Вукоєвіч каже, що резонансна історія за його участі під час ЧС-2018 вже в минулому.

При цьому він дуже радий, що мав можливість працювати на Мундіалі та отримати срібну медаль як член делегації збірної Хорватії.

ЧС-2018: Вукоєвіч отримав медаль фіналіста попри виключення зі збірної Хорватії за слова "Слава Україні"

"Ця історія вже закінчена. Я сказав, що нас цікавить лише футбол, немає ніякої політики. Ми думали лише про футбол. Для мене це питання закрите. "Срібло" вдома, у моєї дитини, і я щасливий.

Я отримав медаль і залишався з командою до кінця. Не було ніяких проблем. ФІФА присудила штраф і я сказав, що сплачу його.

Я зараз хочу сказати велике дякую Динамо, президенту клубу Ігорю Михайловичу (Суркісу), який мене відпустив на чемпіонат світу, у тренерський штаб збірної Хорватії. І дали мені можливість отримати срібну медаль.

Я ще молодий, мені потрібно багато вчитися. Але це значний крок у моїй кар'єрі. Я вважаю, що Хорватія досягла історичного результату та дуже добре грала на чемпіонаті світу.

Чи працюватиму я далі в збірній Хорватії? Звичайно. Якщо там все буде нормально, якщо залишиться тренер збірної. А ми всі на це сподіваємося. Адже він, Златко Даліч, зробив божевільний результат для Хорватії. І я йому дуже вдячний, що він взяв мене у тренерський штаб збірної.

Тому якщо Динамо даватиме згоду, то я працюватиму і надалі в збірній. Але для мене головною є робота в клубі", – сказав він журналістам у мікст-зоні НСК Олімпійський після матчу Динамо-Шахтар.