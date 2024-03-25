Півзахисник збірної України Володимир Бражко розповів про враження від дебюту за національну команду у півфіналі плей-офф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини (2:1).

"Дізнався, що буду у стартовому складі після прогулянки в день матчу. Мене підкликав Сергій Станіславович, сказав: "Я хочу, щоб ти грав". Я сказав, що я готовий, і вже налаштовував себе.

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Після обіду вже були думки, переживання трошки, звичайно. Потроху заспокоював себе і до матчу підійшов готовим, можна сказати.

Чи труханило в цей момент? Перші дві хвилини – так. Я вже з кімнати прийшов, сів, поклав телефон, сиджу, думаю, думаю, думаю, думаю: "Ну, треба грати, вигравати, показувати себе".

Першій про це сказав мамі. Вона більше переживала за мене, ніж я. Я не так сильно хвилювався, як мама.

Написав Андрій Ярмоленко, спитав, граю чи ні. Я написав, що у складі за пару годин до матчу. Сказав, що граю, він підтримав мене, написав: "Не хвилюйся, все нормально". Повпливав, можна сказати, і Сергій Сидорчук. Він мені в роздягальні каже: "Не хвилюйся, все добре". Підтримав, і мене це так зарядило, що я вийшов справді зі спокійною головою. Був заряджений, так сказати.

І вже коли на розминку виходимо та чуємо свист від уболівальників у Боснії, то я не боявся, але кайфував. Вони так свистять сильно, у мене вуха закладають, а я посміхаюся від того, що це кайф", – сказав Бражко у програмі "Трендець".

Нагадаємо, Володимир вийшов у старті проти Боснії і Герцеговини (2:1) і провів на полі 81 хвилину. Його замінили на Романа Яремчука, який і став героєм матчу, забивши сам і віддавши асист на Довбика.

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