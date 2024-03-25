"Підготовка проходить добре, побачимо, що ми зможемо продемонструвати на футбольному полі, бо практика – це одне, а гра – інше. Нам потрібно підтвердити свій статус, тому що я вважаю, що в нас дуже хороша команда, хороші гравці. Ми маємо показати свою найкращу гру.

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Протягом підготовки ми більше сконцентровані на своїй грі. Так, ми розбирали збірну Ісландії, бачили її сильні та слабкі сторони. Побачимо, чим усе закінчиться. Ісландці люблять грати в чотири захисники, люблять діяти на контратаках. Є гравці, на яких треба звернути увагу. Але насамперед потрібно відштовхуватися від своєї гри, а там, далі, побачимо.

Я вважаю, що з нашою підтримкою на трибунах нам усе до снаги. Нам сказали, що буде повний стадіон, це дуже приємно. Підтримка від наших уболівальників завжди допомагає.

Звичайно, треба щодня говорити, що Україна потребує світової підтримки, про це треба кричати. Треба нагадувати людям, бо, можливо, дехто забуває про це. Як я вже раніше казав, Україна сьогодні – як щит для всієї Європи. Тому що сьогодні війна в нашій країні, а завтра може бути вже у вашій. Тож треба підтримувати один одного. Добро завжди перемагає зло", – цитує Зінченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, фінальний матч плей-офф відбору Євро-2024 між збірними України та Ісландії відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві. Старт зустрічі о 21:45 за Києвом.

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