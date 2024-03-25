Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко рассказал о впечатлениях от дебюта за национальную команду в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (2:1).

"Узнал, что буду в стартовом составе после прогулки в день матча. Меня подозвал Сергей Станиславович, сказал: "Я хочу, чтобы ты играл". Я сказал, что я готов, и уже настраивал себя.

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После обеда уже были мысли, переживания немножко. Понемногу успокаивал себя и к матчу подошел готовым, можно сказать.

Трясло ли в этот момент? Первые две минуты – да. Я уже из комнаты пришел, сел, положил телефон, сижу, думаю, думаю, думаю, думаю:, "Ну, надо играть, выигрывать, показывать себя".

Первой об этом сказал маме. Она больше переживала за меня, чем я. Я не так сильно волновался как мама.

Написал Андрей Ярмоленко, спросил, играю или нет. Я написал, что в составе за пару часов до матча. Сказал, что играю, он поддержал меня, написал: "Не волнуйся, все нормально". Повлиял, можно сказать, и Сергей Сидорчук. Он мне в раздевалке говорит: "Не волнуйся, все хорошо". Поддержал, и меня это так зарядило, что я вышел действительно со спокойной головой. Был заряжен, так сказать.

И уже когда на разминку выходим и слышим свист от болельщиков в Боснии, то я не боялся, но кайфовал. Они так свистят сильно, у меня уши закладывают, а я улыбаюсь от того, что это кайф", – сказал Бражко в программе "Трендец".

Напомним, Владимир вышел в старте против Боснии и Герцеговины (2:1) и провел на поле 81 минуту. Его заменили на Романа Яремчука, который и стал героем матча, забив сам и отдав ассист на Довбика.

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