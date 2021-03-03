Вцілілий з авіакатастрофи Шапекоенсе вижив у жахливій ДТП – падіння автобуса зі 150 метрів забрало життя 21 людини
Ервін Тумірі Чоке є живою ілюстрацією фразеологізму "народився у сорочці".
Болівійський механік у листопаді 2016-го був на борту літака разом із сумнозвісним Шапекоенсе. Із 77 пасажирів авіакатастрофу пережили лише шестеро – серед них і Чоке, який відбувся порізами руки та підборіддя.
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У вівторок 30-річний чоловік став учасником ще однієї трагедії, повідомляє Opinión Bolivia. Механік їхав на роботу у автобусі, який зірвався з висоти 150 метрів на небезпечних болівійських високогір'ях. У салоні перебувало 45 пасажирів – наразі підтверджена смерть 21 людини, проте дехто ще перебуває у лікарні або досі не знайдений.
Серед вцілілих опинився і Чоке – у болівійського "щасливчика" незначні травми коліна та подряпина на спині.
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