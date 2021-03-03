Боливийский механик в ноябре 2016-го был на борту самолета вместе с печально известным Шапекоэнсе. Из 77 пассажиров авиакатастрофу пережили лишь шесть – среди них и Чоке, который отделался порезами руки и подбородка.

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Во вторник 30-летний мужчина стал участником еще одной трагедии, сообщает Opinión Bolivia. Механик ехал на работу в автобусе, который сорвался с высоты 150 метров на опасных боливийских высокогорьях. В салоне находилось 45 пассажиров – пока подтверждена смерть 21 человека, однако некоторые еще находятся в больнице или до сих пор не найдены.

Среди уцелевших оказался и Чоке – у боливийского "счастливчика" незначительные травмы колена и царапина на спине.

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