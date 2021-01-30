Бразильський Шапекоенсе в драматичному стилі оформив чемпіонство в місцевій Серії B. Путівки до еліти також здобули Амеріка Мінейро, Жувентуде та Куяба Еспорте.

Багатостраждальні "найзеленіші" оформили в чемпіонство у фінальному турі, здолавши Конфьянсу на власному полі (3:1).

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Чемпіон визначився за додатковими показниками. Вирішальним став гол Шапекоенсе на 90+9-й хвилині – Анселмо Рамон холоднокровно реалізував одинадцятиметровий у стилі чеха Паненки. За кілька миттєвостей опісля капітан "Шапе" Алан Рушел підняв над головою трофей. Саме він єдиний продовжує активні виступи з тих, хто вижив у жахливій авіакатастрофі 2016 року.

Нагадаємо, тоді на території Колумбії розбився літак із цілою командою, тренерським штабом і президентом. Загалом загинула 71 особа, шестеро зазнали поранень.

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