Півзахисник Вердера Ніклас Шмідт пережив депресію, про що повідомив після товариського матчу бременської команди з Мурсією (2:0). Саме Ніклас забив перший м'яч у цій зустрічі.

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"Останні кілька місяців футбольне поле було для мене не таке важливе, у мене були серйозні проблеми з психікою. Дуже важливо розповісти про це публічно, тому що я вважаю, що я такий не один. Якщо ви помічаєте, що близькі люди бояться за вас, це сигнал про те, що настав час звернутися по допомогу. На жаль, у футболі це табуйована тема. Я ж не вважаю це чимось ганебним.

Деякий час тому я перестав відчувати інтерес до життя, який має бути у будь-якої здорової людини. Я хочу повернути його на сто відсотків. Гол у ворота Мурсії? Я не знаю, до чого він врешті-решт призведе", – цитує Kicker Шмідта.

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