Полузащитник Вердера Никлас Шмидт пережил депрессию, о чём сообщил после товарищеского матча бременской команды с Мурсией (2:0). Именно Никлас забил первый мяч в этой встрече.

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"Последние несколько месяцев футбольное поле было для меня не так важно, у меня были серьезные проблемы с психикой. Очень важно рассказать об этом публично, потому что я считаю, что я такой не один. Если вы замечаете, что близкие люди боятся за вас, это сигнал о том, что пора обратиться за помощью. К сожалению, в футболе это табуированная тема. Я же не считаю это чем-то постыдным.

Какое-то время назад я перестал чувствовать интерес к жизни, который должен быть у любого здорового человека. Я хочу вернуть его на 100 процентов. Гол в ворота Мурсии? Я не знаю, чем он в итоге обернется", – цитирует Kicker Шмидта.

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