Контрольна зустріч між Вердером та Санкт-Паулі мала відбутися 4 січня у Мурсії (Іспанія). Однак новий головний тренер Санкт-Паулі Фабіан Хюрцелер в односторонньому порядку скасував цей матч. Про це інформує Kicker.

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Хюрцелер очолив Санкт-Паулі 26 грудня і заявив, що хоче проводити на тренувальному полі більше часу, замість того, аби задіювати команду безпосередньо у товариських матчах.

"Ми оскаженіли через цю ситуацію. Інші чемпіонати вже відновилися, і знайти суперника на заміну зараз не так просто. На сьогоднішній день нам це так і не вдалося зробити", – зазначив голова відділу скаутів бременського клубу Клеменс Фріц.

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