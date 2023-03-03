31-річний бразилець покине "червоних" влітку, стверджує журналіст Флоріан Плеттенберг. Рішення Фірміно остаточне, хоч йому і пропонували продовження співпраці.

Мане втечею з Ліверпуля сподівається подати приклад іншим зіркам АПЛ – Роналду підтримав сенегальця

Сьогодні Роберто особисто розповів про це Юргену Клоппу. Гравець добре поспілкувався з головним тренером і запевнив, що до останнього віддаватиме усі сили за Ліверпуль. Рішення піти пов'язане з родиною.

Відтак, переможець Ліги чемпіонів сезону 2018/19 по завершенні сезону стане вільним агентом. Новий клуб собі він ще поки не обрав, тож є відкритим до пропозицій.

Нагадаємо, Фірміно перебрався у Ліверпуль із Хоффенхайма у 2015-му за 41 мільйон євро. Відтоді награв 352 поєдинки (107 голів та 78 результативних передач) і виграв 7 трофеїв.

Ліверпуль сенсаційно втратив очки з Крістал Пелас, але піднявся у таблиці АПЛ