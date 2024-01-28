Дженоа непогано розпочала та міг забити, але Ретегі не зміг пробити воротаря після пасу Маліновського з флангу. Руслан ще непогано пробив зі штрафного, але м'яч за чудернацькою траєкторією полетів вище воріт. Лечче ж заробив пенальті на 18-й хвилині, але Крстовіч не зміг пробити Хосепа Мартінеса.

Дженоа завдяки камбеку продовжила безпрограшну серію – Маліновський ледь не забив, але залишився в тіні головних героїв

Перед перервою чорногорець таки вивів Лечче вперед – нападнику допоміг рикошет. Маліновський міг забити на старті другого тайму, але м'яч після його удару зі штрафного та серії рикошетів влучив у стійку. Дженоа зрівняла рахунок на 70-й хвилині – Ретегі першим зреагував на відскок після удару Гудмундссона. А Екубан через 6 хвилин приніс "грифонам" перемогу.