В опитуванні взяли участь як журналісти, так і тренери, які повинні були назвати трійку найкращих українців, які виступають за кордоном, повідомляє "Український футбол".

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Перше місце дісталось Олександру Зінченку, який набрав 320 очок. Друга сходинка у Віталія Миколенка – 188 балів, а третя в Руслана Маліновського – 157 очок. Загалом, в списку опинилось 15 гравців, з детальними результатами можна ознайомитись нижче в таблиці.

До слова, Зінченко в цьому році перебрався з Манчестер Сіті (з яким виграв АПЛ 2021/22) до Арсенала. У складі "канонірів" Сашко зіграв у 9 поєдинках, в яких відзначився 1 результативною передачею.

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