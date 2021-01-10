"Технічна поразка у матчі зі Швейцарією? Я уявляю, що було б, якби подібна ситуація сталася з іспанською або італійською збірною. Який тоді був би вердикт? Це був би скандал на весь світ. Я вважаю, що в цій ситуації за всіма спортивними принципами було прийнято неправильне рішення.

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Швейцарська сторона зробила так, щоб було вигідно тільки їй. Не вигравши жодного матчу в групі, збірна Швейцарії залишилася в найсильнішому дивізіоні. Де фейр-плей? Мені не віриться, що щось буде змінено. Залишається вірити хіба що в чудеса... Дуже прикро, що вся робота виконана тренерським штабом збірної України і її гравцями, зійшла нанівець", – зазначив Федецький у інтерв'ю Команда№1.

Зазначимо, що 25 листопада Україні присудили технічну поразку за незіграний матч зі Швейцарією. УАФ подала апеляцію у Спортивний арбітражний суд та очікує результату. Наразі збірна вилітає з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.

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