"Техническое поражение в матче со Швейцарией? Я представляю, что было бы, если бы подобная ситуация произошла с испанской или итальянской сборной. Какой тогда был бы вердикт? Это был бы скандал на весь мир. Я считаю, что в этой ситуации по всем спортивным принципам было принято неправильное решение.

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Швейцарская сторона сделала так, чтобы было выгодно только ей. Не выиграв ни одного матча в группе, сборная Швейцарии осталась в сильнейшем дивизионе. Где фэйр-плей? Мне не верится, что что-то изменится. Остается верить разве что в чудеса... Очень жаль, что вся работа, выполненная тренерским штабом сборной Украины и ее игроками, сошла на нет", – отметил Федецкий в интервью Команда№1.

Отметим, что 25 ноября Украине присудили техническое поражение за несыгранный матч со Швейцарией. УАФ подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд и ожидает результата. Сейчас сборная вылетает из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.

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