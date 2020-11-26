"Футбол 24" зібрав думки експертів та відомих уболівальників на технічну поразку збірної України від Швейцарії (0:3).

Ми цього боялись. Лихе передчуття проганяли у найглибший закуток мозку, переконуючи себе, що вони не посміють. Посміли.

Збірній України зараховано технічну поразку у Лізі націй. А це означає, що команда Шевченка опускається на останню сходинку турнірної таблиці свого квартету і змушена покинути елітний дивізіон. У скандальній історії поставлено крапку. Чи кОму?

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Перша реакція Миколи Василькова, прес-аташе Андрія Шевченка, більш ніж красномовна.

Продюсер, телеведучий і шоумен Ігор Кондратюк порівнює апеляційний комітет УЄФА із горезвісним Печерським судом.

Експерт ТК Футбол Євген Левченко переконаний: тепер буде можливість маніпулювати результатами матчів.

Спортивний оглядач Анна Савчик натякає на упереджене ставлення європейського футбольного союзу.

Сергій Герц, консультант футбольних CRM, простеньким прикладом доводить непослідовність рішень у високих кабінетах.

Легендарний український коментатор Сергій Савелій не стримує емоцій.

Колишній агент Тимощука – Віталій Юрченко – про зачароване коло швейцарського пекла.

Скаут Алекс Великих у відчаї: "Чому всі витирають ноги об цю країну?!"

Ігор Циганик пропонує узагалі бойкотувати Лігу націй. Коментатор MEGOGO Вадим Скічко поглиблює тему, Циганик – не проти.

Скічко навіть у найгірших ситуаціях не втрачає почуття гумору.

Люди бідкаються, коментатор Setanta Sports Ukraine Ігор Бойко розводить руками.

Мисливець на "лосів", багаторічний опонент УАФ (ФФУ) Костянтин Андріюк має альтернативну точку зору.

Брутальний футбол: від повного фіаско на всіх фронтах – до впевненості у нових перемогах.

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