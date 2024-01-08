"До кордону нам було буквально 15 хвилин – і ми встигли ще проїхати до того, як закрили виїзд всім чоловікам. Це болюча тема для мене, але в той момент я міркував лише про безпеку своєї сім'ї. Ми їхали в нікуди, тому що грошей особливо не було, і ми зупинились у мого друга Данила Рябенка. Він тоді був воротарем моєї минулої команди – Мезекевешда. Жили в нього десь пів року.

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Я не міг знайти команду, у мене самого ще був контракт з Минаєм. Але влітку з'явилася можливість перейти до Кечкемета. Ми з Минаєм поговорили, вони по-людськи поставились до мене і дали дозвіл на цей трансфер", – розповів 26-річний Месхі в інтерв'ю Tribuna.

Додамо, що у складі Кечкемета українець наразі провів 35 матчів і відзначився 2 асистами. На Батьківщині вихованець Шахтаря пограв за кам'янську Сталь і Минай.

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