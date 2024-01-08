"До границы нам было буквально 15 минут – и мы успели еще проехать до того, как закрыли выезд всем мужчинам. Это болезненная тема для меня, но в тот момент я размышлял только о безопасности своей семьи. Мы ехали в никуда, потому что денег особенно не было, и мы остановились у моего друга Даниила Рябенко. Он тогда был вратарем моей прошлой команды – Мезекевешда. Жили у него около полугода.

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Я не мог найти команду, у меня самого еще был контракт с Минаем. Но летом появилась возможность перейти в Кечкемет. Мы с Минаем поговорили, они по-человечески отнеслись ко мне и дали разрешение на этот трансфер", – рассказал 26-летний Месхи в интервью Tribuna.

Добавим, что в составе Кечкемета украинец провел 35 матчей и отличился 2 ассистами. На Родине воспитанник Шахтера поиграл за каменскую Сталь и Минай.

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