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"Всі гравці Ювентуса хочуть тіло, як у Роналду", – Дуглас Коста розхвалив зіркового португальця

20:16 375 Читать на русском
"Всі гравці Ювентуса хочуть тіло, як у Роналду", – Дуглас Коста розхвалив зіркового португальця
Кріштіану Роналду та Дуглас Коста / The Sun

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста зізнався, що він та його одноклубники рівняються на Кріштіану Роналду в підході до харчування та догляду за своїм тілом.

"Я завжди дотримувався здорового харчування, а тепер стежу за цим як ніколи. Мені 29, я це відчуваю.

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Роналду часто можна побачити без футболки – у нього чудова фігура. Це всіх мотивує, всі ми хочемо таке ж тіло. Після його переходу показник зайвої ваги в команді знизився. Це феноменально. Він дуже багато дає команді поза полем", – цитує бразильця Football Italia.

Нагадаємо, у цьому сезоні 34-річний Кріштіану Роналду забив 5 голів у 9 матчах Серії А. Ювентус очолює турнірну таблицю, випереджаючи Інтер на одне очко.

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Італія Дуглас Коста Дуглас Коста Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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