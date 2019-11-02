Футбольна мафія винна у тому, що Роналду не отримав більше "Золотих м'ячів", – резонанса заява матері зірки Ювентуса

Марія Долорес Авейру гостро розкритикувала організаторів "Золотого м'яча", які нібито навмисне ігнорують досягнення її зіркового сина – Кріштіану Роналду.

"Є мафія і це саме те слово, щоб описати тих, хто на верхівці цього всього. Так, це футбольна мафія. Якби не вони, у мого сина було б більше "Золотих м'ячів".

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Вони б так не робили, якби Кріштіану був іспанцем або англійцем. Так відбувається, тому що він португалець, з Мадейри. Не знаю, чи отримає він "Золотий м'яч" знову, але я вірю в це. Якщо подивитися на його досягнення протягом сезону, то стає зрозуміло, що він заслуговує на цю нагороду", – розповіла Марія Долорес у інтерв'ю SIC Noticias.

Нагадаємо, Роналду востаннє отримував "Золотий м'яч" у 2017 році, всього у його активі п'ять таких нагород, що є рекордом нарівні з Ліонелем Мессі. Зірки Ювентуса і Барселони потрапили у розширений список претендентів 2019 року, тому у обох є шанс здобути одноосібне лідерство.

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