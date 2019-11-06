"Все игроки Ювентуса хотят тело, как у Роналду", – Дуглас Коста расхвалил звездного португальца

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста признался, что он и его одноклубники равняются на Криштиану Роналду в подходе к питанию и уходу за своим телом.

"Я всегда придерживался здорового питания, а теперь слежу за этим как никогда. Мне 29, я это чувствую.

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Роналду часто можно увидеть без футболки – у него прекрасная фигура. Это всех мотивирует, все мы хотим такое же тело. После его перехода показатель лишнего веса в команде снизился. Это феноменально. Он очень много дает команде вне поля", – цитирует бразильца Football Italia.

Напомним, в этом сезоне 34-летний Криштиану Роналду забил 5 голов в 9 матчах Серии А. Ювентус возглавляет турнирную таблицу, опережая Интер на одно очко.

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