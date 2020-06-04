"Всі думають, що він дуже спокійний": захисник Зорі порівняв Скрипника та Вернидуба

Оборонець Зорі Євген Чеберко розповів про відмінності між наставниками, з якими працював у луганській команді.

"Всі думають, що Скрипник дуже спокійний. Але це не так! Якщо треба, він в перерві в роздягальні може влаштувати нам "хорошу розмову" і сильно накричати, щоб ми зрозуміли, що треба грати зовсім інакше. Таке траплялося, коли у нас були невдалі перші тайми.

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Скрипник здатний дуже добре мотивувати. Просто він такий тренер, що спокійно себе веде, коли сидить на лавці. Може це через те, що він пограв, попрацював в Німеччині. Але насправді він також за нас переживає, просто тримає емоції в собі. Він знає, на що футболіст здатний. І йому не подобається, коли ми граємо слабше свого рівня. І те, як ми зараз граємо, його розчаровує. Але цим своїм спокоєм він дозволяє футболістові відчувати себе вільніше, і ти вже не такий затиснутий, впевненіший у своїх силах незалежно від того, як у тебе складається гра.

Коли я перейшов у Зорю, а команда тоді зайняла 3 місце, ніхто не збирався опускатися нижче. І Вернидуб, зі своїм емоційним характером, став час від часу кричати. Спочатку мені було трохи не по собі, не так як було у Дніпрі. Юрій Миколайович через свою емоційність міг накричати. Навіть коли грали. Він, зрештою, не те що кричав, у нього така манера давати підказки, так він висловлює свої емоції і переживання", – сказав Чеберко виданню UA-Football на їхній сторінці в Instagram.

Нагадаємо, 22-річний захисник перейшов у Зорю з Дніпра 1 липня 2017 року. У поточному сезоні в УПЛ провів за луганський клуб 19 матчів, в яких віддав 2 результативні передачі.

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