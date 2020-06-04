"Все думают, что он очень спокойный": защитник Зари сравнил Скрипника и Вернидуба

Защитник Зари Евгений Чеберко рассказал о различиях между наставниками, с которыми работал в луганской команде.

"Все думают, что Скрипник очень спокойный. Но это не так! Если надо, он в перерыве в раздевалке может устроить нам "хорошую беседу" и сильно накричать, чтобы мы поняли, что надо играть совсем иначе. Такое случалось, когда у нас были неудачные первые таймы.

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Скрипник способен очень хорошо мотивировать. Просто он такой тренер, спокойно себя ведет, когда сидит на скамейке. Может это из-за того, что он поиграл, поработал в Германии. Но на самом деле он также за нас переживает, просто держит эмоции в себе. Он знает, на что футболист способен. И ему не нравится, когда мы играем слабее своего уровня. И то, как мы сейчас играем, его разочаровывает. Но этим своим спокойствием он позволяет футболисту чувствовать себя свободнее, и ты уже не такой зажатый, увереннее в своих силах независимо от того, как у тебя складывается игра.

Когда я перешел в Зарю, а команда тогда заняла 3 место, никто не собирался опускаться ниже. И Вернидуб, со своим эмоциональным характером, стал время от времени кричать. Сначала мне было немного не по себе, не так как было в Днепре. Юрий Николаевич через свою эмоциональность мог накричать. Даже когда играли. Он, в конце концов, не только кричал, у него такая манера давать подсказки, так он выражает свои эмоции и переживания", – сказал Чеберко изданию UA-Football на их странице в Instagram.

Напомним, 22-летний защитник перешел в Зарю из Днепра 1 июля 2017 года. В текущем сезоне в УПЛ провел за луганский клуб 19 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи.

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