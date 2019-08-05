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Топ-10 найдорожчих захисників світу – літо-2019 принесло серйозні зміни

19:00 5369 Читать на русском
Топ-10 найдорожчих захисників світу – літо-2019 принесло серйозні зміни
Харрі Магуайр / ФК Манчестер Юнайтед

"Футбол 24" представляє рейтинг з десяти найдорожчих захисників світу.

Перехід Харрі Магуайра з Лестера у Манчестер Юнайтед увійшов в історію футболу – 26-річний захисник збірної Англії став найдорожчим гравцем світу серед представників свого амплуа. За нього виклали 87 млн євро (80 млн фунтів)

Перехід Магуайра в Манчестер Юнайтед – найдорожчий трансфер англійця в історії

Магуайр потіснив з верхівки рейтингу новачка Ювентуса Маттейса Де Лігта, який цього ж літа обійшовся туринцям лише на 1,5 млн дешевше.

Загалом цього літа у рейтингу найдорожчих захисників планети відбулися серйозні зміни – зокрема, з десятки випали легендарний чемпіон світу та Європи Ліліан Тюрам, бразилець Тьягу Сілва, центрбек Манчестер Сіті Ніколас Отаменді, легенда МЮ Ріо Фердінанд та захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі.

Натомість у переліку опинилися Магуайр, Де Лігт, Лукас Ернандес, Аарон Ван-Біссака та Едер Мілітао.

Топ-10 найдорожчих захисників світу (згідно даних Transfermarkt):

1. Харрі Магуайр (Манчестер Юнайтед) – 87 млн євро

2. Маттейс Де Лігт (Ювентус) – 85,5 млн євро

3. Вірджил ван Дейк (Ліверпуль) – 84,65 млн євро

4. Лукас Ернандес (Баварія) – 80 млн євро

5. Емерік Ляпорт (Манчестер Сіті) – 65 млн євро

6. Бенджамен Менді (Манчестер Сіті) – 57,5 млн євро

7. Джон Стоунз (Манчестер Сіті) – 55,6 млн євро

8. Аарон Ван-Біссака (Манчестер Юнайтед) – 55 млн євро

9. Кайл Вокер (Манчестер Сіті) – 52,7 млн євро

10. Едер Мілітао (Реал) – 50 млн євро.

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