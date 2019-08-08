Лукаку офіційно перейшов у Інтер

Інтер підтвердив перехід Ромелу Лукаку з Манчестер Юнайтед. Бельгієць обійшовся міланцям у 65 млн євро, не враховуючи бонусів.

Ромелу Лукаку покинув Манчестер Юнайтед та став гравцем Інтера. Контракт розрахований на 5 років, повідомляє офіційний сайт "нерадзуррі".

Коноплянка натякнув на перехід у Бешикташ

Форвард вчора прибув в Італію та успішно пройшов медогляд, а сьогодні підписав контракт.

За даними Transfermarkt, Манчестер Юнайтед отримав за 26-річного центрфорварда 65 млн євро, хоча два роки тому заплатив Евертону майже на 20 млн більше. Ще 13 млн манкуніанці можуть отримати як бонуси – таким чином, Лукаку став найдорожчим придбанням в історії Інтера. Зарплатня нападника, за даними Sky Sport Italia, складе 8,5 млн євро щорічно.

В сезоні 2018/19 Лукаку забив 15 голів за "червоних дияволів" у 45 поєдинках. До МЮ виступав за Евертон, Челсі та Андерлехт.

Топ-30 трансферів наших легіонерів літа-2019: італійський прорив, поповнення в Іспанії та Бельгії, динамівець на Кіпрі