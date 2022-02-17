"Цей чемпіонат дуже прогресує в останні роки. ПСЖ зробив великий внесок у це. Клуб значно підвищив упізнаваність Ліги 1 у світі. Сьогодні це дуже конкурентна ліга, де будь-яка команда здатна обіграти тебе та створити проблем.

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Французький чемпіонат стає все більш збалансованим турніром, як і футбол загалом. Сьогодні у спорті все важче і важче вигравати матч за матчем", – цитує Мессі RMC Sport.

Нагадаємо, Ліонель влітку покинув Барселону та перейшов у ПСЖ на правах вільного агента. У нинішньому сезоні Мессі провів 21 матч, в яких відзначився 7-ма голами та 8-ма асистами.

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