"Этот чемпионат очень прогрессирует в последние годы. ПСЖ внес большой вклад в это. Клуб значительно повысил узнаваемость Лиги 1 в мире. Сегодня это очень конкурентная лига, где любая команда способна обыграть тебя и создать проблемы.

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Французский чемпионат становится все более сбалансированным турниром, как и футбол в целом. Сегодня в спорте все труднее и труднее выигрывать матч за матчем", – цитирует Месси RMC Sport.

Напомним, Лионель летом покинул Барселону и перешел в ПСЖ на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Месси провел 21 матч, в которых отметился 7-ю голами и 8-ю ассистами.

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