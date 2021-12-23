"Все потихеньку виплачують": Дегтярьов – про борги Десни перед гравцями
Нападник Десни Максим Дегтярьов розповів про покращення фінансового стану чернігівського клубу.
"Чи є заборгованості перед гравцями Десни? Всім відомо, що є, але все потихеньку виплачують, закривають. Щось про це говорити – сенсу нема.
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Що планую робити після завершення контракту з Десною? Я поки що про це не замислювався. У будь-якому разі, у мене зараз ще півроку контракту. Поки що думок про якийсь інший клуб немає. Наразі потрібно до кінця свій контракт відпрацювати. А там як уже буде далі, буде видно", – розповів Дегтярьов у коментарі Fanday.
Додамо, що нападник провів 12 матчів за Десну в поточному сезоні, у яких забив 1 гол.
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