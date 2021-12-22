Будківський вирішив не продовжувати контракт з Десною та покинув клуб у статусі вільного агента, повідомляє офіційна Facebook-сторінка чернігівців.

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Додамо, що це далеко не перший гравець, з яким попрощається Десна цієї зими. Тотовицький, Болбат, Юрченко, Калітвінцев також можуть піти з клубу найближчим часом.

Однією з причин такої ситуації у клубі називають небажання власника Десни інвестувати у чернігівську команду – він всерйоз розглядає можливість придбання російської команди (серед найімовірніших варіантів – підмосковні Хімки).

Додамо, що Будківський провів за Десну загалом 52 матчі, у яких забив 11 голів та віддав 5 асистів. Пилип є вихованцем Шахтаря та встиг пограти за Іллічівець, Севастополь, Зорю, Анжи, бельгійський Кортрейк та французький Сошо.

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