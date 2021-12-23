"Все потихоньку выплачивают": Дегтярев – о долгах Десны перед игроками
Нападающий Десны Максим Дегтярев рассказал об улучшении финансового положения черниговского клуба.
"Есть ли задолженности перед игроками Десны? Всем известно, что есть, но все потихоньку выплачивают, закрывают. Что-то об этом говорить – смысла нет.
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Что планирую делать после завершения контракта с Десной? Я пока об этом не задумывался. Во всяком случае, у меня сейчас еще полгода контракта. Пока мнений о каком-то другом клубе нет. Пока нужно до конца свой контракт отработать. А там, как уже будет дальше, будет видно", – рассказал Дегтярёв в комментарии Fanday.
Добавим, что нападающий провел 12 матчей за Десну в текущем сезоне, в которых забил 1 гол.
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