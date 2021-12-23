"Есть ли задолженности перед игроками Десны? Всем известно, что есть, но все потихоньку выплачивают, закрывают. Что-то об этом говорить – смысла нет.

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Что планирую делать после завершения контракта с Десной? Я пока об этом не задумывался. Во всяком случае, у меня сейчас еще полгода контракта. Пока мнений о каком-то другом клубе нет. Пока нужно до конца свой контракт отработать. А там, как уже будет дальше, будет видно", – рассказал Дегтярёв в комментарии Fanday.

Добавим, что нападающий провел 12 матчей за Десну в текущем сезоне, в которых забил 1 гол.

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