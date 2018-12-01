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Вражаючі голи Гуннарсона та Хойлета принесли Кардіффу третю перемогу в сезоні

00:51 133 Читать на русском
Вражаючі голи Гуннарсона та Хойлета принесли Кардіффу третю перемогу в сезоні
Джуніор Хойлет / фото із соцмереж

 В матчі 14 туру АПЛ Кардіфф на виїзді вирвав перемогу у Вулверхемптона. Дивіться відео голів матчу Кардіфф – Вулверхемптон на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 14 тур

Кардіфф – Вулверхемптон – 2:1

Голи: Гуннарсон, 65, Хойлет, 77 – Догерті, 18

Кардіфф здобув вольову перемогу над Вулверхемптоном. "Вовки" вийшли вперед в рахунку в першому таймі завдяки голу Догерті, однак спочатку Гуннарсон ударом в акробатичному стрибку зрівняв рахунок, а згодом Хойлетту вдався фантастичний постріл з-за меж штрафного майданчика.

Кардіфф набрав 11 пунктів та піднявся на 15 позицію, Вулверхемптон з 16 очками лишився на 11 місці.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія14 турКардіфф Сіті (Кардіфф)

Кардіфф - Вулверхемптон: П'ятниця 30 листопада 2018

Кардіфф
Матч завершено
2 : 1
Вулверхемптон
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Кардіфф - Вулверхемптон Джуніор Хойлет Джуніор Хойлет Арон Гуннарсон Арон Гуннарсон Вулверхемптон Вулверхемптон Кардіфф Кардіфф Англія Відеоновини
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