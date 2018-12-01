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Впечатляющие голы Гуннарсона и Хойлета принесли Кардиффу третью победу в сезоне

00:52 17 Читати українською
Впечатляющие голы Гуннарсона и Хойлета принесли Кардиффу третью победу в сезоне
Джуниор Хойлет / фото из соцсетей

В матче 14 тура АПЛ Кардифф на выезде вырвал победу у Вулверхэмптона. Смотрите видео голов матча Кардифф – Вулверхэмптон на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2018/19, 14 тур

Кардифф – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Гуннарсон, 65, Хойлетт, 77 – Догерти, 18

Кардифф одержал волевую победу над Вулверхэмптоном. "Волки" вышли вперед в счете в первом тайме благодаря голу Догерти, однако сначала Гуннарсон ударом в акробатическом прыжке сравнял счет, а затем Хойлету удался фантастический выстрел из-за пределов штрафной.

Кардифф набрал 11 пунктов и поднялся на 15 позицию, Вулверхэмптон с 16 очками остался на 11 месте.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия14 турКардіфф Сіті (Кардіфф)

Кардифф - Вулверхэмптон: Пятница 30 ноября 2018

Кардифф
Матч окончен
2 : 1
Вулверхэмптон
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Кардифф - Вулверхэмптон Дэвид Хойлетт Дэвид Хойлетт Арон Гуннарсон Арон Гуннарсон Вулверхэмптон Вулверхэмптон Кардифф Кардифф Англия Видеоновости
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