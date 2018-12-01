Впечатляющие голы Гуннарсона и Хойлета принесли Кардиффу третью победу в сезоне

В матче 14 тура АПЛ Кардифф на выезде вырвал победу у Вулверхэмптона. Смотрите видео голов матча Кардифф – Вулверхэмптон на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2018/19, 14 тур

Кардифф – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Гуннарсон, 65, Хойлетт, 77 – Догерти, 18

Кардифф одержал волевую победу над Вулверхэмптоном. "Волки" вышли вперед в счете в первом тайме благодаря голу Догерти, однако сначала Гуннарсон ударом в акробатическом прыжке сравнял счет, а затем Хойлету удался фантастический выстрел из-за пределов штрафной.

Кардифф набрал 11 пунктов и поднялся на 15 позицию, Вулверхэмптон с 16 очками остался на 11 месте.