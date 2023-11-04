Парижани легко розгромили "паладинів". Хоч Мбаппе не відзначився в ворота суперника, але він активно допомагав партнерам забивати. Вперше за ПСЖ відзначився Ін. Хакімі зробив класну передачу з флангу, а Кіліан пропустив м'яч, забравши за собою захисника, що дало корейцю оформити гол. Марокканець наприкінці зустрічі записав у свій актив ще один асист, зробивши передачу на Вітінью.

ПСЖ розгромив Монпельє і продовжує грати в американські гірки із сенсацією сезону

ПСЖ здобув четверту перемогу поспіль в чемпіонаті, забивши три голи в ворота своїх суперників. Команда Енріке піднялася на першу сходинку, але Ніцца, якщо переможе Ренн, зможе посунути парижан. Монпельє з 11 балами посідає 11 місце.