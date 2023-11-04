Парижане легко разгромили "паладинов". Хоть Мбаппе не отличился в ворота соперника, но он активно помогал партнерам забивать. Впервые за ПСЖ отличился Ин в Лиге 1. Хакими сделал классную передачу с фланга, а Килиан пропустил мяч, забрав за собой защитника, что дало корейцу оформить гол. Марокканец в конце встречи записал в свой актив еще один ассист, сделав передачу на Витиньо.

ПСЖ разгромил Монпелье и продолжает играть в американские горки с сенсацией сезона

ПСЖ одержал четвертую победу подряд в чемпионате, забив три гола в ворота своих соперников. Команда Энрике поднялась на первую строчку, но Ницца, если победит Ренн, сможет подвинуть парижан. Монпелье с 11 баллами занимает 11 место.