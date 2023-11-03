Ліга 1, 11 тур

ПСЖ – Монпельє – 3:0

Голи: Кан Ін Лі, 10, Заїр-Емері, 58, Вітінья, 66

Тур відкрили в столиці Франції, де місцевий ПСЖ приймав одно із аутсайдерів. Як і очікувалося, Монпельє не став серйозною проблемою для фаворита. Вже на десятій хвилині рахунок відкрив Кан Ін. Для корейця все зробили Хакімі (асист) та Мбаппе (стягнув на себе суперника).

Суперник ПСЖ вирушив на виїзний матч до Парижа поїздом через рекомендації Ліги – тренер виступив проти

На початку другого тайму після дотепної передачі перевагу ПСЖ подвоїв Заїр-Емері. Не минуло й десяти хвилин, а рахунок вже став розгромним. Таким він і залишився. Підопічні Луїса Енріке знову вийшли на перше місце, але післязавтра його собі може повернути Ніцца. ПСЖ і головна сенсація сезону вже не раз влаштовували таке шоу.