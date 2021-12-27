Манчестер Сіті легко розібрався з Ньюкаслом у 15 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

"Містяни" відкрили рахунок на 14 хвилині. Стерлінг накрутив кількох оборонців Ньюкасла і викотив м'яч Гюндогану. Згодом де Брюйне запоров вихід віч-на-віч з голкіпером.

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Нічого не змінилося і після перерви. Манчестер Сіті мав зливу моментів, але використав лише один. Фернандес невдало перехопив простріл з флангу, і Ферран Торрес скористався подарунком – 2:0.