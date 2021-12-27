Манчестер Сити легко разобрался с Ньюкаслом в 15 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

"Горожане" открыли счет на 14 минуте. Стерлинг накрутил нескольких защитников Ньюкасла и выкатил мяч Гюндогану. Позже де Брюйне запорол выход один на один с голкипером.

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Ничего не изменилось и после перерыва. Манчестер Сити имел ливень моментов, но использовал только один. Фернандес неудачно перехватил прострел с фланга, и Ферран Торрес воспользовался подарком – 2:0.