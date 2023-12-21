"Щодо Тауланта можу сказати, що клуб Бані Яс (ОАЕ) активує клаусулу, яка прописана в його контракті з Ворсклою. Ця опція буде реалізована впродовж наступних шести місяців. Всіх грошей світу ми не отримаємо.

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Можу лише подякувати Денису Андрієнку за те, що привіз класного гравця, який представлятиме Албанію на Євро-2024 та допоміг нам минулого сезону", – поділився Лисак в інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що Сефері у складі Бані Яс провів 13 матчів у цьому сезоні, записавши до свого активу 6 голів та 1 асист. До Ворскли албанець приєднався в серпні 2022 року, зіграв за полтавців 28 поєдинків, відзначившись 13 голами.

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