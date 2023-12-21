"По Тауланту могу сказать, что клуб Бани Яс (ОАЭ) активирует клаусулу, которая прописана в его контракте с Ворсклой. Эта опция будет реализована в течение следующих шести месяцев. Всех денег мира мы не получим.

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Могу только поблагодарить Дениса Андриенко за то, что привез классного игрока, который будет представлять Албанию на Евро-2024 и помог нам в прошлом сезоне", – поделился Лысак в интервью Украинскому футболу.

Добавим, что Сефери в составе Бани Яс провел 13 матчей в этом сезоне, записав в свой актив 6 голов и 1 ассист. К Ворскле албанец присоединился в августе 2022 года, сыграл за полтавчан 28 поединков, отметившись 13 голами.

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