Ворскла у компенсований час здобула вольову перемогу над Чорноморцем

Ворскла в рамках матчу-відкриття 26-го туру УПЛ на виїзді драматично перемогла Чорноморець (1:2).

Перший тайм зустрічі проходив за повної переваги Чорноморця, чому неабияк сприяв швидкий гол одеситів. Вже на 2-й хвилині Вільхамссон розстріляв ворота суперника після неоковирного удару Норенкова, який перетворився на гольову передачу – 1:0. На 8-й Морозенко мав шанс збільшити рахунок, однак його постріл з-за меж штрафного пройшов у сантиметрах від дальньої стійки. Ворскляни ніяк не реагували на ці випади, тому на 27-28 хвилинах сталася нова серія моментів Чорноморця: спочатку Коваль замкнув подачу Бабенка ударом головою, який парирував Ткаченко, а потім все той же Бабенко ледь не виконав "сухий лист" з кутового – м'яч пройшов над дев'яткою.

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Перший раз Ворскла пробила по воротах аж на 33-й хвилині зусиллями Кане, але вийшло вкрай невдало. На 40-й вийшло набагато краще – Чеснаков спіймав м'яч у штрафного та потужно вистрілив над поперечиною. Крім того, на 44-й він замкнув навіс з корнера, але удар вийшов дуже неточним. Зрештою, на перерву команди пішли з рахунком, встановленому в дебюті зустрічі.

Старт другого тайму розпочався у позиційній боротьбі в класичному українському темпі, тому ніщо не віщувало проблем для воротарів. Тим не менш, вони сталися – на 58-й хвилині Ребенок збив Мусолітіна у власному карному майданчику, Труханов призначив пенальті, а Коваль взявся його виконувати. Володимир підійшов до "точки" і... пробив так жахливо, що Ткаченко взяв удар намертво. Полтавці тут же перехопили ініціативу та створили ряд моментів у відповідь: якщо удари Васіна на 65-й заблокував Норенков, а на 70-й зі штрафного відбив Кожахар, то на 71-й відверто пощастило – Коломоєць після скидки Мартиненка не влучив по м'ячу з метру!

Ворскла відчула, що "моряків" похитнуло, та стала тиснути ще сильніше. Вже на 72-й хвилині Коломоєць відверто запоров гольовий момент кволим ударом в сторону від воріт, а на 79-й Кожухар витягнув прекрасний постріл Петровіча. Зрештою, полтавці добилися свого: на 84-й хвилині Чорній у власному штрафному підіграв собі рукою та не залишився непоміченим арбітром, який призначив пенальті; Васін впевнено його реалізував – 1:1!

Одесити могли вирвати перемогу на 87-й, коли Ткаченко парирував удар Морозенка прямо на Чорнія, але той добив м'яч над поперечиною – та й потім виявилося, що Артем перебував у положенні поза грою. Покарання за марнотратство прийшло вже у компенсований час, коли Габелок влучив у штангу; м'яч від неї влетів у Кожухара, а від нього вже закотився у ворота – 1:2.

Таким чином, Чорноморець залишився на передостанній позиції з 18 очками, випереджаючи Арсенал-Київ лише по додаткових показниках – і у "канонірів" матч у понеділок. Ворскла набрала 33 залікових бали, наблизившись до сьомої Десни на два пункти.

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