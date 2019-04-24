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Віце-президент Ворскли зробив прогноз щодо майбутнього полтавського клубу

18:12 439 Читать на русском
Віце-президент Ворскли зробив прогноз щодо майбутнього полтавського клубу
Олег Лисак / Фото ФК Ворскла

Віце-президент Ворскли Олег Лисак оцінив фінансовий стан та майбутні перспективи полтавського клубу.

52’ Артем Габелок
62’ В'ячеслав Шарпар
71’ Ніколас Карека
 
Михайло Сергійчук 2’
Дмитро Хльобас 14’
Михайло Сергійчук 42’
2’ Михайло Сергійчук
14’ Дмитро Хльобас
42’ Михайло Сергійчук
52’ Артем Габелок
62’ В'ячеслав Шарпар
71’ Ніколас Карека

"У нас є акціонер клубу, головний спонсор клубу. Наскільки ми розуміємо всі прогнози і структуру бізнесу, слава Богу, на сьогоднішній день є перспектива. Я впевнений, що у Ворскли все буде добре.

Неймовірний камбек Ворскли у відеоогляді матчу проти Десни – 3:3

Найголовніше зараз – стабілізувати ситуацію всередині, хлопцям повірити в себе. Я розумію, що ті результати, які були, це наслідок психологічної ями. Сподіваюся, матч з Десною (3:3) допоможе вибратися з цієї ями.

Але заспокоюватися не треба, ми повинні доводити на полі, що Ворскла - це Ворскла, що ми незаслужено потрапили в нижню шістку.

Ми повинні вже думати, як будемо працювати і грати в наступному сезоні", – сказав Лисак в ефірі ТК Футбол 1.

Після 24-х турів УПЛ Ворскла посідає 8-му сходинку, маючи в активі 30 очок.

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Теги
Ворскла Ворскла Олег Лисак Ворскла - Десна
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