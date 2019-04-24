Віце-президент Ворскли зробив прогноз щодо майбутнього полтавського клубу

Віце-президент Ворскли Олег Лисак оцінив фінансовий стан та майбутні перспективи полтавського клубу.

"У нас є акціонер клубу, головний спонсор клубу. Наскільки ми розуміємо всі прогнози і структуру бізнесу, слава Богу, на сьогоднішній день є перспектива. Я впевнений, що у Ворскли все буде добре.

Неймовірний камбек Ворскли у відеоогляді матчу проти Десни – 3:3

Найголовніше зараз – стабілізувати ситуацію всередині, хлопцям повірити в себе. Я розумію, що ті результати, які були, це наслідок психологічної ями. Сподіваюся, матч з Десною (3:3) допоможе вибратися з цієї ями.

Але заспокоюватися не треба, ми повинні доводити на полі, що Ворскла - це Ворскла, що ми незаслужено потрапили в нижню шістку.

Ми повинні вже думати, як будемо працювати і грати в наступному сезоні", – сказав Лисак в ефірі ТК Футбол 1.

Після 24-х турів УПЛ Ворскла посідає 8-му сходинку, маючи в активі 30 очок.

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