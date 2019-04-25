"Команди немає", – Шарпар зізнався, що коїться у Ворсклі

Півзахисник Ворскли В'ячеслав Шарпар розповів, що відбувається всередині колективу.

"Немає команди на полі, як раніше, коли всі один за одного, всі свої. Зараз все по-іншому.

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Трохи в нас не те зараз, як раніше ми хотіли. Як було. Але це вже не від нас цілком залежить.

Справа не в тренері. Тут треба копати глибше. Треба, щоб вболівальники не до нас приходили на стадіон питати за результат. А сюди приходили, до керівництва або представників клубу в офіс. Запитувати, кого привели в команду. Вважаю, легіонери повинні бути сильнішими за своїх", – сказав Шарпар FootBoom.

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