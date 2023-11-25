Ворскла розписала мирову із ЛНЗ у матчі 15-го туру УПЛ. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

У перші 15 хвилин команди створили кілька нагод. Якубу замикав навіс Кане, але вийшло неточно. А ЛНЗ міг забити, але удар Бойка заблокував Корнієнко. Пізніше Ісенко врятував після пострілу Хобленка. Втім, аж до кінця першого тайму моменти фактично зникли – можна пригадати неточну спробу Степанюка після пасу Кане.

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На старті другого тайму Ворскла мала нагоду вийти вперед, але Пеньков впорався з ударом Нестеренка у дальній кут. Полтавці могли забити зі штрафного, але воротар впорався із непоганим ударом Челядіна зі штрафного. В підсумку, командам так і не вдалось забити, тож гра завершилась 0:0.

Таким чином, Ворскла та ЛНЗ залишились в середині таблиці, набравши по 19 та 17 очок відповідно (9 та 10 місця).

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